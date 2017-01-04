Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ' ın saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit 4 yaralı
:Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ' ın saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
04 Ocak 2017 Çarşamba 17:24
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