 FİKİRTEPE REZİDANS İNŞAATINDA YANGIN (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına müdahale devam ediyor
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına müdahale devam ediyor Görüntü Dökümü: ------------ -Yangından...
03 Nisan 2018 Salı 17:46
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına müdahale devam ediyor
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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