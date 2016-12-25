FİDYE İÇİN İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİNİ AİLELERİNE GÖNDERMİŞLER

Haber: Ali AKSOYER / Kamera: İstanbul

Pakistan uyruklu 3 genci kaçırarak, işkence yaparken çektikleri videoları yurt dışında bulunan ailelerine göndererek fidye isteyen şüpheliler yakalandı. 12 gün boyunca zorla tutulan ve türlü işkencelere maruz kalan Pakistan uyruklu gençler, polis tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklandı.

ÖNCE KAYIP OLARAK ARANDILAR

İstanbul'da polise başvuran Pakistan uyruklu Muhammad Shahbaz j, Q.(25), Tekirdağ'dan çalışmak için geldiklerini ancak yanında bulunan 3 arkadaşının ev aramaya gittikten sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Bağcılar ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan müracaat üzerine polis önce gençleri kayıp olarak ararken, gençlerin ailesinin yurt dışından gönderdiği bir video soruşturmanın seyrini değiştirdi.

İŞKENCE VİDEOLARI ORTAYA ÇIKINCA POLİS ALARMA GEÇTİ

Arkadaşlarının kayıp müracaatını yapan Muhammad Shahbazj. Q., bir kez daha polise gelerek kayıp gençlerin ailesinin gönderdiği videoları polise teslim etti. Videolarda kayıp gençlerin elleri ve ayaklarının bağlanarak işkence yapıldığı ve ailelerden 50'şer bin lira fidye istendiği görüldü. Bu gelişme üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada kaçırılan gençleri bulmak için yaralı olma ihtimalleri de gözönüne alınarak adeta zamana karşı bir yarış başlatıldı. Bahçelievler bölgesinde zorla tutuldukları öğrenilen gençleri bulmak için 3 gün içinde onlarca adrese baskın yapıldı. Sonunda Soğanlı Mahallesi'nde bir depoya yapılan baskında gençlere ulaşıldı.

12 GÜN SONRA İŞKENCEDEN KURTULDULAR

Polisin gece yarısı yaptığı baskında kaçırılan Ali Shah(24) , Solat A.(32) ile Vakkar A.(30)'ı elleri, ayakları bağlı, yüzleri bantla sarılmış bir halde bulunarak kurtarıldı. Baskın sonrasında gençlerin başında bekleyen 6 kişi ile bunlarla bağlantılı Afganistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan Pakistan'lı gençler çağırılan ambulanslarla hastaneye gönderildi. Günlerce işkence gördükleri tespit edilen gençlerin vücutlarında çok sayıda bıçak yarası ve sigara söndürme izinin bulunduğu belirtildi.Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin Tekirdağ'dan çalışmak için geldikleri Pakistan uyruklu gençlerle tanıştıkları ev ve işyeri bulma vaadleriyle kandırıp sözde dostluk kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin, Pakistanlı gençleri ev gösterme bahanesiyle kandırarak götürdükleri depoda el ve ayaklarını bağladıkları daha sonra işkence yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler Mohammet S.(18), Mohammet S.(24), Abdullah C.(20), Muhammet T.(20), Ansan K.(23), Marsullah S.(20), Fesik K.(20) ve Semi K.(23) işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar