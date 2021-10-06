Feyzioğlu Konya’da başsavcı ve komisyon başkanını ziyaret etti, meslektaşlarıyla buluştu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Konya’da Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ ile Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Konya Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay’ı ziyaret ederken, genç meslektaşlarıyla da bir araya geldi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Konya’da Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ ile Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Konya Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay’ı ziyaret ederken, genç meslektaşlarıyla da bir araya geldi.
Feyzioğlu, beraberindeki TBB Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin ile birlikte Konya’ya geldi. Konya’da Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ ve Konya Barosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Feyzioğlu, baroyu ziyaret etti. Feyzioğlu, Aladağ’a, Yaşar Çallı’nın Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini resmettiği plaket verdi. Baro ziyaretinde genç meslektaşlarıyla da bir araya gelen Feyzioğlu, Konya Adliyesi’ne geçti.
Başsavcı Solmaz’ı ziyaret etti
Feyzioğlu, Konya Adliyesi’nde Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ı ziyaret etti. Feyzioğlu’na ziyareti sırasında Aladağ ve Tekin de eşlik etti. Feyzioğlu, Solmaz’a da plaket takdim etti.
Komisyon Başkanı’na ziyaret
Feyzioğlu ve beraberindeki heyet Konya Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay’ı da ziyaret etti.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016