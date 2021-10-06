banner314

banner325

Son Dakika

Feyzioğlu Konya’da başsavcı ve komisyon başkanını ziyaret etti, meslektaşlarıyla buluştu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Konya’da Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ ile Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Konya Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay’ı ziyaret ederken, genç meslektaşlarıyla da bir araya geldi.

GÜNDEM 06.10.2021, 23:18 Murat Aydın
Feyzioğlu Konya’da başsavcı ve komisyon başkanını ziyaret etti, meslektaşlarıyla buluştu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Konya’da Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ ile Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Konya Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay’ı ziyaret ederken, genç meslektaşlarıyla da bir araya geldi.

Feyzioğlu, beraberindeki TBB Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin ile birlikte Konya’ya geldi. Konya’da Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ ve Konya Barosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Feyzioğlu, baroyu ziyaret etti. Feyzioğlu, Aladağ’a, Yaşar Çallı’nın Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini resmettiği plaket verdi. Baro ziyaretinde genç meslektaşlarıyla da bir araya gelen Feyzioğlu, Konya Adliyesi’ne geçti.

Başsavcı Solmaz’ı ziyaret etti

Feyzioğlu, Konya Adliyesi’nde Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ı ziyaret etti. Feyzioğlu’na ziyareti sırasında Aladağ ve Tekin de eşlik etti. Feyzioğlu, Solmaz’a da plaket takdim etti.

Komisyon Başkanı’na ziyaret

Feyzioğlu ve beraberindeki heyet Konya Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay’ı da ziyaret etti.

#TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu #konya
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 06 Ekim 2021
İmsak 05:34
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir