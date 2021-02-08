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Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Av. Jafar Koosha ile görüştü
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Av. Jafar Koosha ile telekonferans sistemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
GÜNDEM 08.02.2021, 11:31 Murat Aydın
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Av. Jafar Koosha ile telekonferans sistemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Feyzioğlu dün İran Barolar Birliği Başkanı Av. Jafar Koosha ile telekonferans sistemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Feyzioğlu, “Türkiye ve İran tüm saldırı ve senaryolara karşı daima bağımsızlıklarını korumuş, kadim iki devlet. Yeni dönemde iki ülke arasındaki işbirliği daha da önemli. Dr. Koosha ile hukuk alanında nasıl işbirliği yapabileceğimizi konuştuk. En kısa sürede somutlaşacağını düşünüyorum” dedi.
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