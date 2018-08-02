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Feyzioğlu: ABD'nin yaptırım tehditleri kabul edilemez

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili olarak, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkili makamlarının Türkiye'de tutuklu bulunan bir vatandaşlarının salıverilmesi için ülkemize yönelik yayınladıkları...

Feyzioğlu: ABD'nin yaptırım tehditleri kabul edilemez

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili olarak, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkili makamlarının Türkiye'de tutuklu bulunan bir vatandaşlarının salıverilmesi için ülkemize yönelik yayınladıkları tehdit mesajları ve yaptırım tehditleri kabul edilemez" dedi.

Başkan Metin Feyzioğlu, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararı almasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Amerika Birleşik Devletleri’nin yetkili makamlarının Türkiye’de tutuklu bulunan bir vatandaşlarının salıverilmesi için ülkemize yönelik yayınladıkları tehdit mesajları ve yaptırım tehditleri kabul edilemez.  Bu davranışı ile Amerika Birleşik Devletleri, hem uluslararası hukuku hiçe saymakta hem de egemen bir devletin yargısına müdahale etmeye kalkışmaktadır.  Söz konusu davranış, 'hukukun üstünlüğünü tanımayız, üstünlerin hukukunu dayatırız' yaklaşımıdır. Ancak şu bilenmelidir ki; gerçekte 'üstün' olan, hukuktan ve adaletten ayrılmayan, kaba kuvvete başvurmayandır. Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı yetkililer adeta ellerine bir çekiç almışlar ve önlerine çıkan her soruna çivi muamelesi yapmayı dış politika sanmaktadırlar. Bu, ABD için de dünya için de sürdürülemez" dedi.
'YARGIMIZA OLAN GÜVENİMİZ TAMDIR'
Açıklamasında, "Türk yargısı, evrenselleşmiş adil yargılama kurallarına uygun bir yargılama yapacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Böylece  "üstün olan"ın, kaba kuvvet tehdidinde bulunan değil; "hukukun üstünlüğüne saygı duyan" olduğu tüm dünyaya bir kez daha gösterilecektir" diyen Feyzioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri müttefiktir. Bu ittifak, sadece iki ülke için değil, dünya için de önemlidir. İttifakın temeli uluslararası hukukta ve devletlerin egemenlik haklarına karşılıklı olarak saygı göstermesindedir. Giderek akıl dışı bir yöne kaymakta olan bu krizin müttefiklik hukuku içinde ve akılla çözüleceğine inanıyoruz. Bu noktada yargımıza olan güvenimiz tamdır."

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,()
 

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