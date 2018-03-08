 Fetullah Gülen'in amcasının oğluna 7 yıl 6 ay hapis cezası

Ümit TÜRK İstanbul () - FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Kemalettin Gülen, FETÖ'nün avukatlık yapılanması kapsamında yargılandığı davada, "Silahlı terör üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezası verdiği Gülen'in oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Kemallettin Gülen'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Gülen cezaevinden getirilerek hazır edildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı, sanık Kemalettin Gülen'in, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı beyanda bulunan Gülen, suçlamaları kabul etmeyerek, "Silahlı terör örgütü üyeliği isnadı, toplumun bir kısmının linç edilmesine yönelik yöntem haline gelmiştir. Dosyada yer alan banka hesabına para yatırma, çocuğu koleje yazdırma gibi deliller ipe sapa gelmez, hukuki gerçeklere uymayan delillerdir. Bunların cezai müeyyidesi yoktur. Beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi.

FETULLAH GÜLEN: YEĞENİMDİR AMA TANIŞIKLIĞIMIZ YOK...

Söz alan Gülen'in avukatı da, müvekkilinin Ergenekon davasının iki oturumunda tanıklık yapmasının bu davaya etki etmeyeceğini savunarak, müvekkilinde herhangi bir bylock kaydının bulunmadığını ve diğer iddiaların ise soyut olduğunu belirtti. Fetullah Gülen'in, sanık Kemalettin Gülen ile ilgili, "yeğenimdir ama kendisiyle bir tanışıklığımız yok" beyanının olduğunu ve bu ifadenin medyaya yansıdığını belirten avukat, müvekkilinin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Gülen'in "silahlı terör örgütü üyeliği " suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Bu hükümde herhangi bir takdiri indirim uygulanmazken, sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine de karar verildi. Bir hakimin muhalefet şerhi koydurduğu tahliye kararı, oy çokluğuyla alındı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede Gülen hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. İddianamede Kemalettin Gülen'in bir dönem FETÖ'nün finansmanını sağlayan şirketlerden olan Kaynak Holding'te çalıştığı, 9 Ağustos 2016 tarihinde Kastamonu'nun Araç ilçesinde yakalandığı anlatıldı.

DARBEYE KARŞI BİRLİK ÇAĞRISINA KÜFÜRLÜ CEVAP

İddianamede Gülen'in telefonuna darbe girişiminden sonra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can tarafından Ümraniye halkını darbeye karşı meydanlara davet eder nitelikte mesaj gönderildiği, şüpheli Gülen'in bu mesaja küfürle cevap gönderdiği belirtildi.

DANIŞTAY ÜYELERİNİN FOTOĞRAFLARINI ASLAN'A GÖSTERDİĞİ İDDİASI

Danıştay saldırganı Alparslan Aslan'ın Danıştay üyelerinin resimlerinin ve haberlerinin yer aldığı gazete küpürünü kendisine arkadaşı Kemalettin Gülen'in gösterdiğini söylediği de iddianamede yer aldı. İddianamede, FETÖ'nün TSK'yı dizayn etmek için Ergenekon örgütünün en şiddetli ve en ses getirici eylemlerinden olduğu iddia edilen Danıştay saldırısına giden süreçte, tıpkı Hrant Dink'in öldürülmesi olayında olduğu gibi bu işin de arkasında FETÖ'nün yer aldığı ifade edildi. İddianamede Gülen'in Kaynak Holding'te vekillik yaptığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, direnişe çağıran Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın mesajına küfür ile karşılık vermesinin örgütle bağını net bir şekilde ortaya koyduğunu gösterdiği anlatılmıştı.