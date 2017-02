“FETÖ’yle mücadele karla mücadeleye dönüştü”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Anayasa değişikliğinin 18 yaşla ilgili kısmı gençlere siyaset yapma yolunu açmak değilmiş, amaç AKP’li elitlerin çocuklarını askere göndermemekmiş. Fakirler gitsin askere, elitlere teskere” Dedi. Ağbaba, FETÖ’yle mücadele için çıkarılan KHK’ların karla mücadele için çıkarılmaya başladığını ifade etti.



CHP, Hatay’daki referandum kampanyasını Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hatay Milletvekilleri ve PM Üyesi Yıldırım Kaya’nın da katılımıyla başlattı. Altınözü, Samandağ ile Antakya’da toplantılara ve açılışlara yüzlerce kişi katıldı.



Samandağ’da, belediyeye iş makinalarının teslim töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, referandum sürecinin, esasen Türkiye’nin aydınlık günlerinin başlangıcı olacağını söyledi. Türkiye’de 2 yılı aşkın süredir bir fiili başkanlığın sürdüğünü ve ülkenin her alanda geriye gittiğini belirten Böke, “Hatay’da, 2010 yılında 170 milyon lira geri ödenemeyen borç varken, bugün, geri ödenemeyen borç 540 milyon liraya çıkmış. Gelirimiz yok. Borçlanmak zorunda bırakılmışız. Üstelikte borcumuzu ödeyemez hale getirilmişiz” dedi.



Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın devletin, belediyenin imkânlarını kullanmadan Expo’yu Hatay’a getirdiğini, Dünya’nın en önemli etkinliklerinden biri olan Expo’yu kardeşliğin, barışın, hoşgörünün kentine hediye ettiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Hatay Belediyesinin yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.



Gündemde 18 yaşındaki gençlerin milletvekili olduklarında askerlikleri ne olacağı ile ilgili bir tartışma olduğunu kaydeden Ağbaba; “Biz 18 yaşındaki çocukları askerden muaf yaparız” diyorlar. Demek ki anayasa değişikliğinin 18 yaşla ilgili kısmı gençlere siyaset yapma yolunu açmak değilmiş, bunun amacı AKP’li elitlerin çocuklarını askere göndermemekmiş. Fakirler gitsin askere, elitlere teskere. Daha önce ne yaptılar? Bedelli askerlik yasası çıkardılar. Fakirimiz askere, parası olana teskere. Nasıl olsa El Bab’da, Doğu’da zengin çocukları AKP elitlerinin çocukları ölmüyor. Kader hep fakir fukara çocuklarına. Şehitlerimizin hepsinin evi penceresiz, sıvasız. Bu yasaya hangi milliyetçi hangi MHP’li, bayrağına yurduna sahip çıkan kim ‘Evet’ diyecek merak ediyorum. Bu söylediğim konu bile HAYIR dememiz için temel gerekçelerden biridir” ifadelerini kullandı.



Kanun Hükmünde Kararnamelerin FETÖ ile mücadele için çıkarıldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Şimdi KHK ile kış lastiği takmak mecburi. Bunun için Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. FETÖ’yle mücadele şimdi karla mücadeleye dönüştü. Kanun Hükmünde Kararnameler maalesef tam bir çocuk oyuncağı oldu. Yine bir genelge yayınlandı. Televizyon ekranlarından TRT’den ve diğer kurumlarda artık yanlı yayın yapmak serbest bırakılıyor. Bunun amacı, referanduma giderken tam bir yol temizliği yaparak ‘hayır’ diyenler cezalandırılmaya çalışılıyor.



Ama gittiğimiz her yerde görüyoruz. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil; AKP’ye MHP’ye, diğer siyasi partilere oy veren, kendi çocuklarının geleceğini düşünen, her türlü baskıya, propagandaya karşı çıkanların ‘hayır’ diyeceğini görüyoruz.Bunların amacı; televizyonları susturarak, ‘hayır’ diyenlere baskı yaparak hayır oylarını düşürmek. Ama Türkiye, geçmişte teslim olmadı, bugün de teslim olmayacak. AKP ‘Milli Milli’ diyor. Bu Anayasa değişikliğinin Milli olmadığını herkes bilsin. Bu anayasa değişikliği talebi, rejim değişikliği talebi Türkiye’deki işçilerin, çiftçilerin, esnafın, işadamının istediği bir şey değil. Bu milli bir talep değildir, bu dışarıdan birilerinin talebidir. Bu Gayri-Milli bir rejim değişikliğidir. Bunu herkesin yüksek sesle söylemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.