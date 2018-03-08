FETÖ YÖNETİCİLİĞİ İLE SUÇLANAN "UYANIŞ" FİLMİNİN YÖNETMENİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

FETÖ soruşturmasında "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi talep edilen "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı hakim karşısına çıktı. Sanık Avcı, "Ahlaksız trollerin kurbanı oldum" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Ancak sanığın tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Avcı getirildi. Sanık Ali Avcı savunmasında, ilk yönetmenliğini Reis filmiyle yaptığını belirterek dördüncü yönetmenliği olan "Uyanış" filminin ardından tutuklandığını söyledi. Avcı, "Bu cemaat grubunu hep 3Z diye tanımlardım. Zeki, zengin ve zümreli kişilerle irtibat kurarlardı. Üniversiteyi dereceyle bitirince bana Malatya'da Hügem Dersanesi'nde iş teklif ettiler. Birkaç kez maklubelerine, oruç ve iftar programlarına katıldım" dedi.

Reis filmine iki ayrı fragman çektiğini ve bu fragmanın dünya basınında da yer bulduğunu söyleyen sanık Avcı, çektiği fragmanla bir araştırma şirketinin sonuçlarına göre kararsız oyların yüzde 3'ünü AK Parti'ye kaydırdığını ileri sürdü. Bu nedenle FETÖ'cülerin hakkında karalama kampanyası başlattığını da söyleyen sanık Avcı, "Reis istemeseydi o projeyi bırakmazdım. Reise sevgimden dolayı, 20 bin adet 'One Minute' adlı parfüm ürettim" dedi.

"TUTUKLANMA NEDENİM AHLAKSIZ TROLLERDİR"

Sanık Ali Avcı, dava konusu Uyanış filmi fragmanı için ise "Adı üzerinde uyanış. Mottosu bir milletin uyanışı. Fragman için birçok resmi kurumdan izin aldım. Köprüde, külliyede, Kısıklı'daki konut üzerinde çekimler yaptık. Tutuklanma nedenim Süperhaber Tv, Diken ve cumhurbaşkanımızın geçenlerde bahsettiği ahlaksız trollerdir. Dünyada fragmandan dolayı tutuklanan ilk yönetmen oldum. Fragmanda 'Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır' sesi geliyor. Bayrak var görüntüde. Bayrak görüntüsü neyin propagandası olabilir. 'Dünya 5'ten büyüktür' sesi geliyor. Bir general 5 numaralı topu alıp askerin kafasında patlatıyor. Bunun anlamı, 'Ne kadar general olduğuma bakmayın. Benim köküm dışarıdadır' " şeklinde konuştu.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

"Ahlaksız trollerin kurbanı oldum" diyen sanık Ali Avcı, "Tutuklanmadan iki ay önce TRT genel müdürü adayı oldum. Aday olurken, RTÜK'ten herhangi bir partiye üye olmamam gerektiği söylenince, AK Parti'den üyeliğimi iptal ettirdim. Toplamda üç aday vardı. Bir insanda kendine dair en ufak bir şüphe olsa böyle bir adaylığa böyle bir dönemde girer mi? Reis yalakalığıyla suçlanabileceğim halde karşısındaki örgütle suçlanıyorum. Bu ayrı bir azap ve işkence. Beraatimi istiyorum" dedi.

TANIK: "2005-2006 ARASINDA FETÖ BÖLGE SORUMLUSUYDU"

Sanığın savunmasının ardından, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Abdülkadir Yanar tanık olarak dinlendi. Yanar, sanığı Malatya'da üniversite okuduğu dönemden tanıdığını ve sanığın 2005-2006 arasında FETÖ bölge sorumlusu olduğunu anlattı. Sanık Ali Avcı'nın sohbet de verdiğini söyleyen Yanar, bu sohbetlerde ağırlıklı Kur'an okunduğunu, zaman zaman da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in adının geçtiğini belirtti. Sanık Ali Avcı ise tanığı hatırlamadığını, birçok yerde sohbet verdiğini ancak terör örgütüyle ilgili sohbet vermediğini söyledi. Sanığın avukatları dava konusu fragmanın duruşma salonunda izlenmesini ve müvekkillerinin tahliyesini istediler.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanığın yurt dışına çıkışının hangi ülkelere olduğunun İstanbul Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü'nden sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, fragmanların izlenmesi talebinin ise daha sonra değerlendirilmesini karara bağladı. Heyet, atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin olması ve ceza miktarını dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

