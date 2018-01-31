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 - FETÖ ÜYELİĞİ SUÇLAMASINDAN YARGILANAN PROF. DR. İŞTAR GÖZAYDIN SAVAŞIR'A  BERAAT

Haber: Özden ATİK / İstanbul, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında kapatılan İzmir Gediz Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanıp 3,5 ay sonra tahliye edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın...

 - FETÖ ÜYELİĞİ SUÇLAMASINDAN YARGILANAN PROF. DR. İŞTAR GÖZAYDIN SAVAŞIR'A  BERAAT

Haber: Özden ATİK / İstanbul,
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında kapatılan İzmir Gediz Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanıp 3,5 ay sonra tahliye edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır'ın beraatine karar verildi. 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4.celsesi görülen duruşmaya, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır ve avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı Onur Ekinci, sanık İştar Gözaydın Savaşır'ın "örgüte üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan  cezalandırılmasını istedi. 

"HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR SİYASİ GÖRÜŞE SEMPATİ DUYMADIM"
Mütalaaya karşı söz verilen sanık İştar Gözaydın Savaşır, "Katılmış olduğum televizyon programı bir fikri ortaya koymak için katıldığım bir programıdır. Davet edildiğim her basın organlarına akademisyen ve hukukçu olarak katıldım. Benim söylediğim bir hukukçu, bir siyaset bilimci olarak herhangi bir yapının terör örgütü olarak kabul edilmesi için yargı kararı olması gerektiğidir. Hayatım boyunca hiçbir siyasi görüşe sempati duymadım" diye konuştu. Savaşır'ın avukatlarından Erdal Doğan, müvekkilinin konuşmasında Anayasa'nın basın hürriyeti ve basın araçlarının korunmasına ilişkin maddeleriyle ilgili genel beyanlarda bulunduğunu söyledi. Avukat Doğan, müvekkilinin eşinin de pasaportuna bu dava nedeniyle el konulduğunu, sağlık sorunları nedeniyle yurt dışına çıkması gerektiğinden pasaportunun iadesini talep etti. Daha sonra son sözü sorulan Prof. Dr.İştar Gözaydın Savaşır, "Bu süreç benim için zor bir süreç, iki gün önce eşimini kolon kanseri olduğunu öğrendik. Bir an önce bu kabusun sonlanmasını istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanık hakkında FETÖ/ PDY örgütüne üye olmak suçlamasıyla dava açıldığını ancak atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağını kaldıran heyet, sanığa ve eşinin pasaport iptalinin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılmış olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. 

Görüntü Dökümü 
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//izleyici çekimi///
-Prof.Dr. İştar Gözaydın Savaşır'ın mahkeme salonundan çıkışı
-Adliye koridorunda yürümesi

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