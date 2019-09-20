FETÖ ŞÜPHELİSİ BEŞİKTAŞ'TA SEMT PAZARINDA YAKALANDI (Görüntülerle)
Çağatay KENARLI İSTANBUL, () FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle Beşiktaş'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'den 'Terör Örgütüne...
Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()
FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle Beşiktaş'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'den 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan işadamı 68 yaşındaki işadamı A.İ. İ.'yi Beşiktaş'ta bir adreste saklandığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, Nişantaşı ve Beşiktaş'ta çok sayıda lüks rezidans yapan FETÖ şüphelisi inşaatçı A.İ.İ.'yi semt pazarında sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı.
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.İ.İ.'nin yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi. A.İ.İ.'nin 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ.İ. adliyeye sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin emniyetten çıkışı
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