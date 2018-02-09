FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması Davası karara bağlandı; Çapkın'dan açıklama…

FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.



Davaya bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.



Mutlu'nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ayrıca sanık Mutlu'ya yurtdışına çıkış yasağı koydu. Tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çapkın hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Ayrıca Mutlu ve Çapkın'ın diğer bütün suçlardan beraatine karar verildi.



Kararın ardından dışarı çıkan Hüseyin Çapkın; "Türk adaletine hep inandık, güvendik tahliye olduk. Küçük bir takıntımız var ama tahliye olduk tabi. Adalet sistemine inandık, çok şükür tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz. Özeti bu." dedi.