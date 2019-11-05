FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASI'NDA KARAR (1)

-Mehmet Altan beraat ettirilirken Nazlı Ilıcak'a 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliyelerine karar verildi.

Öden ATİK / İSTANBUL

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Davanın tutuksuz sanığı Mehmet Altan için beraat kararı çıktı. Tutuklu sanıklardan Nazlı Ilıcak'ın, "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına, Ahmet Altan ise "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak her ikisinin tahliyelerine karar verildi.

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