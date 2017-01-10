FETÖ'NÜN MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAPILANMASI İDDİANAMESİ TAMAMLANDI



Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

FETÖ'nün Marmara Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 15'i tutuklu 40 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün Marmara Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. Aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 15'i tutuklu 40 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı olan "Bylock"u kullandıkları ve Bank Asya'da hesap hareketlerinin varlığı delil olarak gösterildi. Tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, tutuksuz bulununan 25 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

BAŞSAVCILIK İDDİANAMEYİ ONAYLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.