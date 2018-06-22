Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy kullanacak
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy...
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi

 FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI:  2 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

  Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında...

 FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI:  2 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

 

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davaya bakan mahkeme heyeti Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 10 sanığın tahliye taleplerinin reddine karar verdi. İki sanık hakkında da yakalama kararı çıkaran
mahkeme duruşmayı erteledi.  

10 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 86 sanıklı davada taleplere ilişkin ara kararlarını açıkladı. Mahkeme heyeti,  ele geçirilen bulgular, TUSKON 5. Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin tutanaklar, kamera kayıtları, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller bulunması, hakkında soruşturma yürütülen bir çok kişinin yurt dışına kaçması ve sanıkların da kaçabileceklerine kanaat getirilmesi gerekçeleriyle sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Tolga Güven, Şafak Koca, Çetin Tekdemir, Ahmet Tuzlu, Mehmet Ali Göv, Suat Barış, Mehmet Zenginer ve Mustafa Zengirer'in tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verdi. 

İKİ SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Sanıklar Mehmet Gökdeniz ve Recep Keleş hakkında savunmalarının alınması için haklarında zorla getirilme emri çıkarılmasına rağmen duruşmalarda hazır olmadıklarını kararında belirten mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Gökdeniz ve Recep Keleş hakkında
savunmalarının alınması için yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

GİZLİ TANIKLARA İLİŞKİN KARAR
Mahkeme heyeti, gizli tanıkların duruşmada dinlenilmeye çalışılması halinde örgütsel yapı içindeki üyelerin, dinlenilen gizli tanıkların 
kimler olabileceğini öngörebileceklerini, gizli tanıkların iş yerleri ve konutlarını takip altında bulundurdukları ve bu yöntemle gizli tanıkların kimliğinin tespiti hususunda çaba sarf ettiklerinin benzer nitelikte dosyalardan anlaşıldığını kararında belirtti. Mahkeme heyeti, gizli tanıklar "Boran", "Berat" ve "Demir"in kimliklerinin açığa çıkması halinde, kendilerinin veya yakınlarının hayati, beden bütünlüğü ağır ve ciddi bir tehlikeyle karşılaşabileceğinin altını çizerek, yaşam hakkının her durumdan daha üstün tutulması gerektiğine,  bu durumun savunma hakkını ihlal etmediğinin aşikar olduğunu ve gizli tanıklarının korunmalarının zorunlu olduğunu kararında ifade etti.  Gizli tanıkların duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan dinlenilmesini bu gerekçelerle kararlaştıran mahkeme heyeti,  sanık ve sanık avukatlarına savunma hakkını kullandırılması açısından sorulmasını istedikleri hususları yazılı olarak mahkemeye
bildirmeleri için 15 günlük süre verdi. Mahkeme heyeti, gizli tanıkların bu süreden sonra mahkeme heyetince belirlenecek gün ve saatte 
beyanlarının alınmasına hükmetti.

TEDBİRLER KALDIRILDI
Mahkeme heyeti, mevcut delil durumuna göre, savunması alınan sanıklar Yusuf Yücel, Salih Bayram, Fatih Kır, Arzu Üre, Kezban Uyar, Süleyman Muzaffer Bıçak, Şahin Ergin, Ali Rıza Kızılgül, Serkan Yavaş ve Murat Atakan Kayalar'ın, banka hesapları, taşınmazlar ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine soruşturma aşamasında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına da kararlaştırdı. 
Duruşma 25 Eylül'e ertelendi.    

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, 
firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay 
hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyet 
hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından
3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis  25 yıl 6'şer  aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Eski İBB Başkanı Kadir
Topbaş'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla  kadar hapis cezası isteniyor. 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325