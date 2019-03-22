FETÖ'nün Gürcistan yapılanmasındaki isim yakalandı





ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Gürcistan yapılanmasında yer aldığı belirlenen şüpheli Erol G., İstanbul'da yakalandı.

Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gürcistan'da örgüt adına faaliyet gösteren bir şirketin ortaklarından olduğu ve örgütün yönetici pozisyonunda yer aldığı belirlenen Erol G. hakkında daha önce yakalama kararı çıkartılmıştı. Şüpheli Erol G., İstanbul'da kimlik kontrolü sırasında yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Erol G., savcılığın talimatıyla Ankara'ya getirilerek Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.



Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, ()