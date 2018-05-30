FETÖ'nün finans ayağına operasyon

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'in finans ayağına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY üyelerinin toplanan himmet paralarını aklamak için, belirli tutarlar halinde Asya Katılım Bankası A.Ş.'de muhtelif hesaplara şüpheli şekilde para aktarılması ile ilgili, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) tespiti üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık bu kapsamda tespit edilen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla emniyet tarafından yapılan operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.