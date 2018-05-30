Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

FETÖ'nün finans ayağına operasyon

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'in finans ayağına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı...

FETÖ'nün finans ayağına operasyon
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'in finans ayağına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY üyelerinin toplanan himmet paralarını aklamak için, belirli tutarlar halinde Asya Katılım Bankası A.Ş.'de muhtelif hesaplara şüpheli şekilde para aktarılması ile ilgili, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) tespiti üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık bu kapsamda tespit edilen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla emniyet tarafından yapılan operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325