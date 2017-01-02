FETÖ'NÜN DİŞLERİ ONDAN SORULUYORMUŞ

* Fetullah Gülen'in özel diş doktoru olduğu, bu nedenle sürekli Amerika'ya gidip geldiği belirtilen İlker Baştan ile eşi ve ortağı olan doktor Esma Kuriş Baştan hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber: Ümit TÜRK, İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Fetullah Gülen'in "Özel diş doktoru" olduğu belirtilen Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı olan doktor Esma Kuriş Baştan hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

KARI - KOCA HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ekim ayında tutuklanan diş doktoru Ali İlker Baştan ile yine diş doktoru ve iş ortağı olan eşi Esma Kuriş Baştan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

"GÜLEN İÇİN SIK SIK AMERİKA'YA GİTTİ"

İddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan'ın İstanbul Çengelköy'de bulunan Özel Vizyonnet Diş Kliniği'nin sahibi olduğu, eşi Esmar Kuriş Baştan'ın da buranın ortağı doktor olarak çalıştığı belirtildi. Kliniğin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanıldığı öne sürülen iddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan'ın örgütün ele başısı Fetullah Gülen'in özel diş doktoru olduğu ve sürekli Amerika'ya gittiği kaydedildi.

15'ER YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcılık her iki şüpheli hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli Esma Kuriş Baştan'ın tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmanın 16 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Basketbolcu Enes Kanter, FETÖ şüphelisi eski savcılar Zekeri Öz ve Celal Kara ile birlikte Çengelköy'de Boğaz'a karşı çektirdiği bir fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından polis yaptığı araştırmada fotoğrafın çekildiği yerin Ali İlker Baştan'ın Üsküdar Çengelköy'deki diş kliniği olduğunu tespit etmişti. Baştan'ın sık sık ABD'ye giderek örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'i tedavi ettiği, Üsküdar'daki kliniğin ise FETÖ'nün üssü gibi kullanıldığı iddia edilmişti.