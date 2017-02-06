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FETÖ'NÜN CEZA İNFAZ KURUMU YAPILANMASINA İLİŞKİN İLK İDDİANAME TAMAMLANDI

* 3'ü cezaevi müdürü 49 şüpheli hakkında ilk iddianame tamamlandı. * İddianamede 43 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması olan Bylock'u kulandığı belirtildi. Haber: Ümit TÜRK İstanbul / FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında...

FETÖ'NÜN CEZA İNFAZ KURUMU YAPILANMASINA İLİŞKİN İLK İDDİANAME TAMAMLANDI

* 3'ü cezaevi müdürü 49 şüpheli hakkında ilk iddianame tamamlandı.

* İddianamede 43 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması olan Bylock'u kulandığı belirtildi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında örgütün cezaevlerindeki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, 3'ü cezaevi müdürü 6'sı cezaevlerinde görevli öğretmen, 39'u da infaz koruma memuru olan 49 şüpheliye yönelik ilk iddianame tamamlandı.

45'inin tutuklu olduğu belirtilen iddianamede, 1 kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı, diğer 3 kişinin ise şahsi durumları nedeniyle tutuksuz yargılandıkları belirtildi. İddianamede 43 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması olan Bylock'u kulandığının tespit edildiği ifade edildi. Örgütün ceza ve infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik ilk iddianame olduğu, ancak soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İddianamede tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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