FETÖ'nün 14 eğitim kurumu yöneticisi adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli FETÖ/PDY örgütünün eğitim kurumlarının yöneticilerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa başta olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Osmaniye, Gaziantep, Kırklareli ve Bingöl'deki Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik 28 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda örgütün özel okul, dershane, öğrenci yurdu gibi eğitim kurumlarında yöneticilik yapan 14 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. ByLock kullandıkları ve talimatlar doğrultusunda Bank Asya'ya para yatırdıkları öğrenilen şüpheliler buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şahısların adliyeye getirilişi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()