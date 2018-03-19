Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılığa yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılığa yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin çeşitli bankalardan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdıklarını ve örgütün üst düzel yöneticilerini çalışan olarak göstererek SGK kayıtlarının yapıldığı tespit etti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 24'ü çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- FETÖ KİTAPLARININ YAYINCI FİRMASINA YÖNELİK OPERASYONDA 24 KİŞİ TUTUKLANDI
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılığa yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı. İstanbul Mali Suçlarla...
19 Mart 2018 Pazartesi 14:04
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