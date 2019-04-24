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FETÖ'den aranan şüpheliyi bekçiler yakaladı

ANKARA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kapatılan yurtlarında müdürlük yapan ve 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından aranan Mustafa U., bekçiler tarafından sahte kimlikle...

FETÖ'den aranan şüpheliyi bekçiler yakaladı

ANKARA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kapatılan yurtlarında müdürlük yapan ve 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından aranan Mustafa U., bekçiler tarafından sahte kimlikle yakalandı.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Halil Tunç Parkı çevresinde devriye görevi yaparken durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurarak kimliğini sorguladı. Sorgu ekranındaki fotoğraf ile 'Mürsel P.' adına düzenlenmiş kimlikteki fotoğrafın aynı olmadığını fark eden ekipler, şüpheliye kimliğinin sahte olup olmadığını sordu. Şüpheli, bunun üzerine kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.
Yapılan parmak izi incelemesinde, şüphelinin gerçek isminin Mustafa U. olduğu tespit edildi. GBT sorgusunda, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından yakalama kararı verildiği belirlenen Mustafa U.'nun, FETÖ/PDY'nin kapatılan yurtlarında müdürlük yaptığı belirlendi. Mustafa U., ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()

 

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