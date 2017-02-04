FETÖ'den aranan eski öğretim görevlisi, ailesiyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ'den aranan eski öğretim görevlisi, ailesiyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı
04 Şubat 2017 Cumartesi 23:32
FETÖ'den aranan eski öğretim görevlisi, ailesiyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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