FETÖ'CÜ AKADEMİSYEN VE AİLESİNE YARDIM EDEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi akademisyen ve eşine yardım ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce meslekten ihraç edilen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Ö., eşi Tuğba Ö. ve otomobilin şoförü G.A. Yunanistan'a kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmişlerdi. Şüphelilerden otomobilin şoförü G.A.'nın emniyetteki ifadesinde ortağı olduğu bir kişinin ismini vermesi üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine konuyla ilgili bilgi verildi.



AKEDEMİSYEN VE KARISI ESENYURT'TA GİZLENMİŞ

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla şüpheli Ü.B.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Ü.B. emniyetteki ifadesinde, İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Erol Ö. eşi Tuğba Ö.'nün Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde kendi adına kiralanan bir dairede saklandıklarını, dairenin alt katında bulunan dükkan ve müştemilatını kullandıklarını söylediği iddia edildi.

Polis ekipleri verilen adreste bulunan daire, dükkan ve müştemilatında arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet diz üstü bilgisayar ile çok sayıda belge ele geçirildi. Operasyonda dükkanı işleten S.A. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Adrese baskın anı

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Adreste aramalardan ele geçirilenler

-Genel detay