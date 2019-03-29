Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...

Feribotta bulduğu 16 bin 900 doları sahibine teslim etti

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde esnaf Hasan Şahin (53), 26 Mart günü İstanbul- Yalova feribotunda bulduğu 16 bin 900 doları, sahibi olan Iraklı Mustafa Muhanned'e (25) teslim etti.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde esnaf Hasan Şahin (53), 26 Mart günü İstanbul- Yalova feribotunda bulduğu 16 bin 900 doları, sahibi olan Iraklı Mustafa Muhanned'e (25) teslim etti.

Edremit’te 'Şahpa' isimli zücaciyenin sahibi olan Hasan Şahin (53), İstanbul’da bindiği feribotun lavabosundan çıkarken, yerdeki poşeti fark etti. Poşette dolarlar olduğunu gören Şahin, etrafına baktı, ancak kimseyi göremedi. Bu sırada feribot iskeleye yanaştı. İnerek, evine gitti. Poşeti açtı ve içinde 16 bin 900 dolar olduğunu gördü. Sonrasında da polise giderek, durumu anlattı. Polis kendisini jandarmaya yönlendirdi.
Hasan Şahin'in başvurusu üzerine, jandarma ve İDO yetkilileri, dolarların sahibi olan Irak uyruklu Mustafa Muhanned'e ulaştı. Mustafa Muhanned, dün akşam Edremit ilçesine gelerek, Haşan Şahin ile buluştu. Şahin, dolarları Körfez Polis Merkezi'nde yetkililer huzurunda tutanak ile Mustafa Muhanned'e teslim etti. Şahin, Mustafa Muhanned'in, kendisine 8 bin dolar vermesini söylemesine rağmen, paranın tamamını teslim ettiğini anlatttı.

Esnaf Hasan Şahin, "Parayı teslim ettikten sonra şuan vicdanen çok rahatım. Para yanımdayken başına bir şey gelir diye sürekli bir huzursuzluk vardı" dedi.

Irak’ta konfeksiyon işiyle uğraştığını söyleyen Mustafa Muhanned, ailesi ile hem alışveriş yapmak hem de kısa süre kalmak için Yalova’ya geldiklerini belirterek, "İstanbul’dan feribotla Yalova’ya gelirken poşet içerisindeki parayı düşürmüşüm. Sonradan eve geldiğimde fark ettim ve İDO yetkililerine haber verdim. Hasan abi de parayı bulmuş ve haber vermiş Allah razı olsun" dedi.


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328