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FENERBAHÇE ORDUEVİ'NİN İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul   Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 4 zırhlı askeri araçla Fenerbahçe Orduevi'ni basmasına ilişkin davada, bir üsteğmen, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme"...

FENERBAHÇE ORDUEVİ'NİN İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul  
Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 4 zırhlı askeri araçla Fenerbahçe Orduevi'ni basmasına ilişkin davada, bir üsteğmen, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuksuz iki uzman çavuş hakkında "Silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek" suçundan 6 yıl 3 ay, bir uzman çavuşa ise, aynı suçtan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. 36 er ise beraat etti. 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Kayhan Korkmaz cezaevinden getirilirken; tutuksuz sanıklar Faruk Yüksel, Salim Savtur, Fahri Sivri ve Recai Yeğen de hazır bulundu. Son savunmaların ardından mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, heyet olarak davayı karara bağladıklarını açıkladı. Tutuklu sanık eski üsteğmen Kayhan Korkmaz, "Cebir ve Şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ÜYE HAKİM KARŞI OY KULANDI
Mahkeme tutuksuz sanıklar uzman çavuşlar Recai Yeğen ve Salim Savtur'un, "Silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek" suçundan 6 yıl 3 ay, uzman çavuş Fahri Sivi'nin ise yine aynı suçtan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Uzman çavuşlar hakkında verilen hapis cezasına bir üye hakim karşı oy kullanarak bu sanıkların da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları kanaatinde olduğunu açıkladı. 
Mahkeme 36 er hakkında ise, sanıkların suç içerisindeki konumları, amaç ve saikleri göz önüne alındığında kasıt yokluğundan beraatlerine hükmetti. 


 

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