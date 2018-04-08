FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE PASKALYA AYİNİ 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL

Hristiyanların en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya bayramı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde başlayan ve 3 saat süren törende dualar edildi ve ilahiler okundu. Ayine, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden İstanbul'a gelen çok sayıda kişi katıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Mum yakılması

- Dua edilmesi

- Rumca ilahiler okunması

- Bartholomeos detay

- Genel ve Detaylar

