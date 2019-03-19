Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Federal Meclis'ten Kubicki: ABD Büyükelçisi derhal sınır dışı edilmeli

 Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell’in ülkede istenmeyen adam ilan edilip ülkesine geri gönderilmesi çağrısında bulundu.  

Federal Meclis'ten Kubicki: ABD Büyükelçisi derhal sınır dışı edilmeli

 Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell’in ülkede istenmeyen adam ilan edilip ülkesine geri gönderilmesi çağrısında bulundu.  

"ABD’nin Almanya Büyükelçisi Grenell, ABD, sanki ülkemizde hala bir işgal gücü gibi davranıp konuşuyor." diye tepki gösteren Kubicki, Federal Dışileri Bakanı Heiko Maas’a yaptığı çağrıda,  "Almanya’nın yurtdışındaki Alman işverenlere yönelik federal bütçe maddeleri ile ilgili tehdide varan görüş açıklayan ve yaptırımlar sıralayan bir büyükelçi, derhal makama çağrılıp, ülkeyi terketmesi talep etmeli" dedi.

Federal Meclis Başkan Yardımcısı FDP’li Kubicki, "İçişlerimizi müdahele ederek haddini aşan ve diplomatik ilişkilerin çerçevesini belirleyen Wien Anlaşmasını da ihlal eden ABD Almanya Büyükelçisi Grenell, ülkemizden derhal sınırdışı edilmelidir." derken, kimsenin Almanya’nın içişlerine karışamayacağını söyledi.

Kubicki, Haber Ajansı AFD’ye yaptığı ABD Büyükelçisi Grenell ile ilgili açıklamalara FOCUS Online’de daha da ileri taşıyarak, ’"Haddini aşan, görev sınırlarını ihlal eden ABD Almanya Büyükelçisi Grenell, Almanya’da istenmeyen adam ilan edilip sınırdışı edilmelidir" dedi.

Grenell’in ilk göreve başladığı yıllarda Alman işdünyasının ABD’deki yatırımlarına yönelik açıklamalarını hatırlatan FDP Genel Başkan Yardımcısı Kubick, "O dönemki açıklamaları da küstahlıktı. Buna benzer bir davranışı bizim ABD Büyükeliçimiz tarafından yapılsaydı neler olmazdı?" sorup, Grenell’in Almanya’dan hemen sınırdışı edilmesini talep etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328