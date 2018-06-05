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FECİ OLAY KAMERADA; ÜZERİNE İNŞAAT ASANSÖRÜ DEVRİLDİ

İstanbul Bayrampaşa'da yol kenarında minibüs bekleyen kişinin üzerine kamyondan düşen inşaat asansörü devrildi. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, saat 11.00 sıralarında Hal yolu Bayrampaşa Otogar istikametinde...

FECİ OLAY KAMERADA; ÜZERİNE İNŞAAT ASANSÖRÜ DEVRİLDİ

İstanbul
Bayrampaşa'da yol kenarında minibüs bekleyen kişinin üzerine kamyondan düşen inşaat asansörü devrildi. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Hal yolu Bayrampaşa Otogar istikametinde meydana geldi. Yol kenarında minibüs bekleyen Abdullah İnce'nin (62) üzerine Ali Sapancı yönetimindeki kamyonun kasasındaki inşaat asansörü düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İnce olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak İnce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERADA
Feci kaza, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kamyondan düşen asansör İnce'nin üzerine devriliyor. Olay sonra çevredeki vatandaşlar İnce'nin yardımına koşuyor. 

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİ KAMERASI
-Olay anı
-Asansörün düşmesi
-Yaşanan panik
-Detaylar

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