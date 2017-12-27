FATİH'TE YANGINDA 1 KADIN ÖLDÜ (2)

Haber: İbrahim AKTÜRK / Kamera: Murat SOLAK / İstanbul

Fatih'te, 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 15.30 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangın çıkan dairede, vücudunun yarısı yanmış bir kadının cesediyle karşılaştı. İnceleme yapan polis ekipleri cesedin, ev sahibi olan 94 yaşındaki Firdevs Beysölen'e ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri, ayrıca yanmış cesedin hemen yanında piknik tüpü ve üzerine takılı olan ısıtıcı ile karşılaştı. Bina sakinleri, yaşlı kadının tek başına yaşadığını söyledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü dökümü:

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- Bina önündeki kalabalıktan görüntü

-Polis ekiplerinden detaylar

-Bina sakinleri ve çevredekilerle röportajlar

-Yanan dairenin dış kısmından detay görüntüler

-Genel görüntüler

