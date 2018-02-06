FATİH'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

Çağatay KENARLI / İstanbul

Fatih'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlediği adreslere operasyon yaptı. Özel Harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Polis ekiplerinin adreslerdeki çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin baskına gidişi

-Narkotik ekiplerinden görüntü

-Özel Harekat ekiplerinden görüntü

-Özel Harekat ekiplerinin bir dairenin kapısını kırması

-Polislerin evde arama yapması

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Genel ve detaylar

