FATİH'TE SOKAĞIN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

- Silahlı kavgalar "kafeye giremezsiniz" kavgasından başlamış

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Fatih'te dün peş peşe yaşanan ve Suriye uyruklu Mahmod Aljamil(23) ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgalarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Çatışma anlarının saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdığı silahlı kavgaların, "kafede temizlik var giremezsiniz " denmesiyle başladığı öğrenildi.

KAFEDE TEMİZLİK VAR KAVGASIYLA BAŞLAMIŞ

Fatih'te dün yaşanan silahlı çatışmaların gece kafede yapılan temizlik nedeniyle başladığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre , Turgay Yılmaz (31) 'ın yanında bulunan 2 erkek ve 3 kadın arkadaşıyla birlikte Fatih Millet caddesi üzerinde bulunan bir kafeye oturmaya gitti. Kafede müdür olarak görev yapan emekli polis memuru Mustafa Yellice, Yılmaz ve arkadaşlarına kafenin kapalı olduğunu, temizlik yaptıklarını söyledi. Duruma öfkelenen Turgay Yılmaz kafe müdürü Yellice ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Yellice, Turgay Yılmaz'ı zorla dışarı çıkardı. Mustafa Yellice 'nin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak Turgay Yılmaz'ı ve olaya karışmayan arkadaşlarını kafe önünden uzaklaştırdı.

YİNE KARŞILAŞTILAR, 4 KİŞİ YARALANDI

Gece yaşanan olayın ardından akşam 16.00 sıralarında Molla Gürani Mahallesi, Aksaray Mektebi Sokak'ta tartışan ikili Turgay Yılmaz ve Murat Yellice ve beraberindekiler tekrar karşılaştı. Karşılaşan yaklaşık 10 kişilik karşıt grup burada tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı kavgada kardeş oldukları öğrenilen Erol Palan bacağına isabet eden mermiyle, Şenol Palan ise başına aldığı sopa darbesiyle hafif şekilde yaralandı. Büyük korku yaşayan çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Polis ekipleri gelmeden olaya karışan taraflar kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan olayla ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki gevenlik kamera ve cep telefonları görüntülerinden kimliklerini tespit etti. Kimliği tespit edilen Turgay Yılmaz, Ümit Özbey Mustafa Yellice polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İKİNCİ KEZ ÇATIŞTILAR KAFE ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken 21.30 sıralarında Kadri Efendi Sokak üzerinde taraflar tekrar silahlı kavgaya karıştı. Aralarında kafe çalışanı 1 kişinin de olduğu 3 kişi Sadi Efendi Sokak 'a araçlarıyla gelen kişi yada kişileri fark etti. Aracın karşıt gruptan olduğunu anlayan 3 kişi araca doğru silahla ateş etti. Araçtaki kişi yada kişiler de silahla ateş ederek karşılık verdi. Son yaşanan silahlı çatışmada kafe çalışanı 23 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmod ALJAMIL sırtından ve bacağından vurularak ağır yaralandı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 23 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri çok sayıda gerçek ve kuru sıkı boş kovan olduğunu tespit etti. Olayın önceki yaşanan silahlı çatışmanın devamı olduğunu belirlendi.

YAŞANAN ÇATIŞMA KAMERADA

Bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan son silahlı çatışma güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde ellerinde pompalı tüfek ve silah olan kişiler aracın olduğu yöne doğru ateş ediyor. Güvenlik kamera görüntülerinde de silahlı ve eli sopalı bir grubun aracın olduğu yöne doğru koştukları görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı ve diğer şüphelilerin ile cinayet zanlılarının yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Silahlı çatışmadan görüntü

-Yaralananların görüntü

CEP TELEFONU

-Silahlı çatışma

-Polisin gelişi

-Müdahale etmesi

-Detaylar

