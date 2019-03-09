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FATİH'TE OTURMA İZNİ BULUNMAYAN 437 YABANCI SINIR DIŞI EDİLECEK

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL Fatih'te oturma izni bulunmayan 437 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek.  İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih'te çeşitli noktalarda oturma...

FATİH'TE OTURMA İZNİ BULUNMAYAN 437 YABANCI SINIR DIŞI EDİLECEK

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL
Fatih'te oturma izni bulunmayan 437 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek. 
İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih'te çeşitli noktalarda oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, 2 ay boyunca yabancı uyruklu kişilere yönelik 4 farklı denetim yaptı. Denetimlerde 818 yabancı uyruklu kişinin kimlikleri ve oturma belgeleri kontrol edildi. Oturma izni bulunmayan 437 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin hakkında işlem yapılarak sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
-Polis ekiplerinin şüphelileri araması 
-Uygulamalarda oturma izni olmadığı için yakalanan şüpheliler
-Kimlik ve belge kontrolü yapılması
-Genel ve detaylar
09.03.2019 -10.46 Haber Kodu : 190309040


 

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