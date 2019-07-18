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FATİH'TE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA; 6 KİŞİ YAKALANDI

Gözde Buse PEHLİVAN/İSTANBUL Fatih'te, camlarını kırarak kapılarını açtıkları otomobillerden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralara yansıyan 6 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden...

FATİH'TE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA; 6 KİŞİ YAKALANDI

Gözde Buse PEHLİVAN/İSTANBUL
Fatih'te, camlarını kırarak kapılarını açtıkları otomobillerden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralara yansıyan 6 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken 2'si tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayında 22 otomobilin camını kırarak değerli eşyaları çalınma olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği yerlerde güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelenen kamera görüntülerinde birkaç benzer hırsızlık olayının kameraya yansıdığı tespit edildi. Şüphelilerin camlarını kırarak kapılarını açtıkları otomobillerde bulunan eşyaları çaldıkları görüntülere yansıdı. Görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından Fatih K.(20), Agit A.(20) Metin Ç. ve 18 yaşından küçük 3 çocuk operasyonla gözaltına alındı.
Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüpheliler, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuk savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken 3'ü ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Fatih K. ve Agit A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Hırsızlık anları
-Şüphelilerin emniyetten çıkışları 

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