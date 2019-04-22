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FATİH'TE MOTOSİKLETLE KAPKAÇ YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Murat SOLAK/İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Fatih'te motosikletle kapkaççılık yapan 4 şüpheli yakalandı. Gözaltındaki işlemleri...

FATİH'TE MOTOSİKLETLE KAPKAÇ YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Murat SOLAK/İSTANBUL,()
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Fatih'te motosikletle kapkaççılık yapan 4 şüpheli yakalandı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 
Edinilen bilgiye göre Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikletle kapkaç yaptığı öğrenilen 4 kişiyi aramaya başladı. Yılbaşından beri aranan şüpheliler Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına aldı. Fatih'te çoğunluğu cep telefonlarına yönelik 28 kapkaç olayına karıştığı belirtilen B.S. ile F.T. ve onlara yardım eden 2 kişi ifadeleri alınmak üzere Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-4 şüphelinin asayişten çıkarılması
-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi
-Genel ve detaylar 

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