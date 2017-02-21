FATİH'TE KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI (2)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL

Fatih'te, bir kahvehaneye gelen, yüzlerini motosiklet kaskıyla gizleyen iki kişi, bir masada oyun oynayan gruba ateş açtı. Saldırıda, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kocamustafapaşa Seyyid Ömer Mahallesi Miralay Hasan Kazımbey Sokağı'nda meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerine geldikleri motosikleti park eden kasklı iki kişi koşarak kahvehaneye geldi. Kahvehanenin arka tarafındaki bir masada oyun oynayan gruba yönelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, montlarının cebinden tabancalarını çıkararak ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan gruptakiler kendilerini yere atarken, kahvehanedeki diğer müşteriler de panik halinde kaçmaya başladı. Saldırı sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Saldırganlar, daha sonra, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Boş kovanlardan görüntü

-Kahvehaneden genel ve yakın detaylar

-Polis ekipleri

-Olay yeri incelme ekipleri çalışması

20.02.2017 - 22.43 Haber Kodu : 170220202