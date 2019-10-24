FATİH'TE KAFEDEKİ UYUŞTURUCU PAZARLIĞI KAMERADA 

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Fatih'te, bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinde 490 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Kafedeki uyuşturucu alışverişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Fatih'te gece bekçileri 1 Ekim'de Aksaray Mahallesi İnkılap Caddesi'nde yürüyen bir kişiden şüphelenerek durdurdu. Ekipler, 44 yaşındaki Mustafa U.'nun üst aramasını ve elindeki poşette inceleme yaptı. Ekipler poşette 490 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa U., emniyetteki ifadesinde uyuşturucu maddeyi Fatih'te kafede buluştuğu İran uyruklu 32 yaşındaki Sajad K.'dan aldığını itiraf etti. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin eşkalini belirledi. Ekipler, İranlı Sajad K.'yı aynı gece Aksaray'da bir parkta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa U. ve İranlı Sajad K. sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüphelinin kafedeki uyuşturucu pazarlığı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin bir kafede oturması

-Şüphelilerin poşetle dışarıya çıkması