Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

FATİH'TE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Fatih'te gece saatlerinde iki katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yangın sırasında içeride bulunan 3 kardeşten 2'si son anda...

FATİH'TE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Fatih'te gece saatlerinde iki katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yangın sırasında içeride bulunan 3 kardeşten 2'si son anda kendilerini dışarı atarken, içeriden çıkmayı başaramayan ağabeyleri ise yanarak feci şekilde can verdi. 

Yangın Fatih, Mevlanakapı Mahallesinde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaledibi Sokak'ta bulunan iki katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi daha sonra da hemen yanındaki bir başka gecekonduyu da sardı. Komşularının evlerinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri  durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevlerin arasında kalan İbrahim Öztü, Necdet Öztü kendilerini son anda dışarı atarken ağabeyleri Bülent Öztü ise çıkamayarak alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de dumandan hafif şekilde etkilenen Necdet Öztü'yü ayakta tedavi ederken, yangın sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan İbrahim Öztü'ye ilk müdahaleyi yaparak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin çevrede önlem aldığı görüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından polis ekipleri yangın çıkan gecekonduda detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin incelemesini bittikten sonra Bülent Öztü'nün cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
------------------------
- Olayın meydana geldiği yer
- Gecekondunun alev alev yanması
- İtfaiyenin müdahalesi
- Evden çıkan yaralıların görüntüsü
- Polisin olay yeri çalışması
- Cenaze aracından görüntü
- Genel ve detaylar 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328