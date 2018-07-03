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FATİH'TE EYLÜL VE LEYLA İÇİN EYLEM DÜZENLENDİ

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Fatih'te toplanan kadın ve çocuklardan oluşan bir grup, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir (4) için eylem yaptı.  Millet Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında toplanan...

FATİH'TE EYLÜL VE LEYLA İÇİN EYLEM DÜZENLENDİ

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Fatih'te toplanan kadın ve çocuklardan oluşan bir grup, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir (4) için eylem yaptı. 
Millet Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında toplanan kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik grup, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir için eylem yaptı. Ellerinde dövizler ile Eylül ve Leyla'nın fotoğrafları bulunan gruptakiler, Millet Caddesi üzerinde bir süre yürüdü. Gruptakiler, "Hadım değil idam istiyoruz" şeklinde slogan attı. 
Eyleme katılan kadınlar, "Çocuklarımızın sesi olmak için toplandık. Hadım değil idam istiyoruz. Leylaların, Eylüllerin kanı yerde kalmasın. Babalar ve annelerin ciğerleri yanmasın. Biz bu sapıklarla yaşamak istemiyoruz." dediler.
Bir süre slogan atan grup, daha sonra olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Eylemden görüntüler
-Atılan sloganlar
-Taşıdıkları döviz ve fotoğraflar
-Yürümeleri
Detaylar


 

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