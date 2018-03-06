FATİH'TE DÖVİZ BÜROSU SOYGUN GİRİŞİMİ (1)

Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul
Fatih'te, yüzü maskeli ve silahlı olan bir kişi döviz bürosuna gelerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheli kaçarken polis tarafından yakalandı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul Fatih'te, yüzü maskeli ve silahlı olan bir kişi döviz bürosuna gelerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheli kaçarken polis tarafından yakalandı. Görüntü dökümü: --------------------- -Olay...
06 Mart 2018 Salı 16:22
Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul
Fatih'te, yüzü maskeli ve silahlı olan bir kişi döviz bürosuna gelerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheli kaçarken polis tarafından yakalandı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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