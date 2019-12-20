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FATİH'TE DOĞU TÜRKİSTANLILAR İÇİN "SESSİZ ÇIĞLIK" YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL() Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü yapıldı. Fatih Camii'nde toplanan grup, Beyazıt Meydanına kadar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Basın açıklamasının ardından...

GÜNDEM 20.12.2019, 22:52
FATİH'TE DOĞU TÜRKİSTANLILAR İÇİN "SESSİZ ÇIĞLIK" YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL()
Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü yapıldı. Fatih Camii'nde toplanan grup, Beyazıt Meydanına kadar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı(İHH) Çin'de Doğu Türkistanlılar ilgili yaşananlar için, "Sessiz Çığlık" yürüyüşü düzenledi. Fatih Camii'nden saat 19.30 sıralarında toplanan grup, Fevzipaşa caddesinde yürüyüşe başladı. Ardından Saraçhane'den geçip Beyazıt Meydanında yürüyen grup zaman zaman slogan atarak protesto etti. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın basın açıklamasının ardından İlahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu dua etti. Duadan sonra grup dağıldı.
 
“1 MİLYON İLE 3 MİLYON ARASI İNSAN KAMPLARDA YAŞIYOR"
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Türk Dünyasını toplantıya davet ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya davet ediyorum. Bizim çözüm önerimizi yayınladığımızda hepiniz ev ev, sokak sokak bu çözüm önerilerinizi birbirinize anlatın. Göreceksiniz ki, çözüm var, çok yakında. İnşallah Doğu Türkistan'daki kızlarımız mecburi olarak evlerinden koparılmayacaklar. Tahmini olarak 1 milyon ile 3 milyon arası insan kamplarda yaşıyor. O basına gösterilen kamplar var ya... Hani kız çocukları, erkek çocukları masa da oturmuş, güzel güzel giyinmiş onların hepsi yalan" dedi.
 
Görüntü Dökümü:
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-Yürüyüşten detaylar
-Sloganlardan detaylar
-İHH başkanı konuşması
-Ömer Döngleoğlu dua detay

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