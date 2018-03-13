FATİH'TE DOĞALGAZ PATLAMASI : 1'İ BEBEK 4 YARALI(1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL
Fatih'te bir dairede doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL Fatih'te bir dairede doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor Görüntü Dökümü: --------- -Olay yerinden...
13 Mart 2018 Salı 11:07
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL
Fatih'te bir dairede doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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