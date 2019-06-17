Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

FATİH'TE ÇEÇENLER ARASINDA SUSTURUCU SİLAHLARLA ÇATIŞMA (1) 

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() Fatih'te Çeçenler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otele gelen  Çeçen uyruklu 2 kişi, aralarında daha önceden...

FATİH'TE ÇEÇENLER ARASINDA SUSTURUCU SİLAHLARLA ÇATIŞMA (1) 

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()
Fatih'te Çeçenler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otele gelen  Çeçen uyruklu 2 kişi, aralarında daha önceden husumet bulunan yine Çeçen uyruklu gruba silahla ateş açtı. Oteldeki Çeçenlerden biri bacağından yaralanırken yaralının arkadaşları kaçan kişilerinin peşinden gitti. Kaçan kişilerden biri peşlerindeki gruptakilerin ateş açması sonucu başından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.

Görüntü dökümü:
---------------
-Olay yeri
-Yerde yatan yaralı
-Görgü tanıkları röp
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328