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FATİH'TE BİR POLİS ARACI İLE TRAMVAY ÇARPIŞTI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL()   Fatih Pazartekke'de bir polis aracı ile tramvay çarpıştı. Olayda 1 polis memuru hafif yaralanırken tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Olay 18.30 sıralarından Millet Caddesi Pazartekke tramvay...

FATİH'TE BİR POLİS ARACI İLE TRAMVAY ÇARPIŞTI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL()  
Fatih Pazartekke'de bir polis aracı ile tramvay çarpıştı. Olayda 1 polis memuru hafif yaralanırken tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
Olay 18.30 sıralarından Millet Caddesi Pazartekke tramvay durağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, benzin istasyonundan çıkan polis aracı hemzemin geçitten geçerken Çapa istikametinden gelen tramvayla çarpıştı. Kazada bir polis memuru hafif yaralandı. Çarpışma sırasında ani fren yapan tramvayın içindeki bazı yolcular da hafif sıyrıklar oluştu. Başından yaralanan polis olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönüne yaklaşık 15 dakika yapılamadı. Kaza yapan polis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler yeniden normale döndü.

Görüntü dökümü
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-Tramvayla çarpışan polis aracı
-Polis aracının olay yerinden kaldırılması
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
 

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