FATİH'TE BİR KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI

Fatih'te bir kahvehaneye gelen motosikletli iki kişi, kahvehanede oturan bir gruba silahla ateş etti. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
ayrıntılar gelecek...
Fatih'te bir kahvehaneye gelen motosikletli iki kişi, kahvehanede oturan bir gruba silahla ateş etti. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.