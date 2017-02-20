FATİH'TE BİR KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI

Fatih'te bir kahvehaneye gelen motosikletli iki kişi, kahvehanede oturan bir gruba silahla ateş etti. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



ayrıntılar gelecek...