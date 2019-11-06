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FATİH'TE BİR EVDE 4 CESET BULUNDU (1)
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL Fatih'te bir evde ikisi kadın toplam 4 ceset bulundu. Olay Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri evde ilk incelemede C.Y.,...
GÜNDEM 06.11.2019, 00:51
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL
Fatih'te bir evde ikisi kadın toplam 4 ceset bulundu. Olay Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri evde ilk incelemede C.Y., Y.Y., K.Y. ve O.Y. adlarında ikisi erkek ikisi kadın 4 ceset bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ev içerisindeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri de olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
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