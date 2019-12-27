FATİH'TE BEKÇİ SİLAHLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU (1)

Şahin BOZKURT -Ali ABLAY İSTANBUL

Fatih'te bir bekçi silahla önce tartıştığı arkadaşını sonra kendini vurdu. Yaralanan 2 bekçi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler