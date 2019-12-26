FATİH'TE AYNI NOKTADA İKİNCİ OLAY

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () - FATİH'te geçtiğimiz salı günü turist baba ve oğlunun ölümden döndüğü kapkaçın olduğu noktada bugün Pakistanlı bir turist aile hırsızların hedefi oldu.

İlk kapkaç olayı Küçük Ayasofya Mahallesi Aksakal Sokak'ta geçtiğimiz salı akşam saatlerinde meydana geldi. Otelden çıkıp yürümeye başlayan turist aileyi hedef alan kapkaççılar omzunda çocuğunu taşıyan babanın yanına yaklaşmış ve cep telefonunu çalmıştı. Hırsızlara direnen turist kapkaççıların aracına tutununca baba ile oğlu aracın altından kalmaktan son anda kurtulmuştu.

AYNI NOKTADA İKİNCİ OLAY

Bugün aynı noktada turist olarak gelen Pakistanlı bir aile hırsızlık şoku yaşadı. Aynı kişiler olduğu düşünülen şüpheliler geldikleri araçtan inerek Pakistanlı ailenin yanına yaklaştı. Kadınlardan oluşan şüpheliler, Pakistanlı ailenin çantasından bir miktar para çaldı ve araçlarına doğru yürümeye başladı. Şüpheliler araçlarına binerken, durumu fark eden turist aile çevredekilerden yardım istedi ancak hırsızlar otomobillerine binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan ikinci olay da güvenlik kamerasına yansıdı.

"ANNEMİN ELİNDEKİ ÇANTADAN PARA ALIP KAÇMIŞLAR"

3 çocuğu eşi ve annesi ile İstanbul'a gezmeye gelen ve yaşanan olayı anlatan Pakistanlı kişi ,"Bir araba bebek arabamızın yanında durdu. Ben geri dönüp baktığımda duran 3 kadındı ama aracı kullanan erkekti. Annemin elindeki çantadan para alıp kaçmışlar. 1400 lira, 3000 Pakistan Rupisi para vardı. Dün sabah gelmiştik, ilk gelişimiz. Buradan da umreye gidecektik" diye konuştu.

"YAKALANMALARI LAZIM"

Bu tür olayların turizme zarar verdiğini söyleyen bir turizmci, Pakistanlı ailenin kendi müşterileri olduğunu belirtirken ,"Daha önce de olmuş bu dükkanın önünde. Yakalanmaları lazım" diye konuştu. Şikayetçi olan Pakistanlı, polis merkezine götürüldü. Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay anı güvenlik kamera görüntüsü

-Pakistanlı baba ile röportaj

-Turizmci ile röportaj

-Olayı gören görgü tanığı ile röportaj

-Esnaf ile röportaj

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Aileden ve çantadan görüntü

-diğer detaylar



