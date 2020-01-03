FATİH'TE ARANIYORDU... GENÇ KIZIN CESEDİ SAHİLDE BULUNDU

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL () FATİH'te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisinin cesedi Samatya sahilinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'den haber alamayan ailesi 2 gün önce polise kayıp ilanında bulundu. Polis, üniversiteli genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Bugün öğle saatlerinde Samatya Sahili'nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın iki gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti. Deniz polisinin de desteği denizde arama yapan polis ekipleri Ünli'nin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan ceset olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cesetten görüntü

-Polis ekipleri

-Cesedin ambulansa götürülüşü

-Genel ve Detaylar

-Genç kızın fotoğrafı