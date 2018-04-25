Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

FATİH'TE ARACINI VERMEK İSTEMEYEN SÜRÜCÜ BIÇAKLANDI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL   Fatih'te gece saatlerinde park halinde duran aracına binmek isteyen sürücü kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheli kaçarak izini...

FATİH'TE ARACINI VERMEK İSTEMEYEN SÜRÜCÜ BIÇAKLANDI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL  
Fatih'te gece saatlerinde park halinde duran aracına binmek isteyen sürücü kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheli kaçarak izini kaybettirirken, hastaneye kaldırılan sürücü de hayatını kaybetti. 

Olay Fatih, Molla Gürani Mahallesi'nde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Eren, Oğuzhan Caddesi üzerinde park halinde duran ve kendisine ait olduğu öğrenilen 34 US 5397 plakalı otomobile binmek isterken kimliği belirsiz bir kişi önünü kesti. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi aracı gasp etmek istedi. Aracını vermek istemeyen Ahmet Eren de otomobilini gasp etmeye çalışan kişi ile kavga etmeye başladı. Bu sırada şüpheli elindeki bıçak ile Ahmet Eren'e saldırdı. Saldırı sonucu Ahmet Eren göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Eren'e ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede önlem aldı. 

HASTANEYE KALDIRILAN ARAÇ SAHİBİ KURTARILAMADI
Olay sonrası hastaneye kaldırılan Ahmet Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki iş yerlerininde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri Ahmet Eren'e ait araçta da parmak izi çalışması yaptı. Polisin çalışmasının ardından Ahmet Eren'e ait otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Görüntü Dökümü:
-------------------------
- Olayın meydana geldiği yer
- Yerdeki yaralının görüntüsü
- Polisin önlemi
- Yaralının hastaneye kaldırılması
- Polisin olay yeri çalışması
- Sürücünün aracının görüntüsü
- Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314